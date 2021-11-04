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У водія вперше забрали авто за несплачені штрафи

Четвер, 4 листопада 2021, 18:12
ФОТО З FACEBOOK ГАЙЧЕНКА

Державна виконавча служба вперше вилучила автомобіль у водія, який не сплачував штрафи за перевищення швидкості.

Джерело: заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко у Facebook

Пряма мова Гайченка: "Сказано – зроблено. Перший вилучений у Харкові автомобіль у рамках нової ініціативи Мін’юсту спільно з МВС щодо наведення ладу на дорогах наших міст. Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння. 2 епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще більш цікавою та безпечною". 

 
Фото з Facebook Гайченка 

Деталі: Заступник міністра додав, що порушником виявився 32-річний громадянин Нігерії.

Передісторія:

Українська правда
Теми: ХарківМін'юставтоштрафи


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