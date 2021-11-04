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Путін та Лукашенко закріпили свій союз декретом

Четвер, 4 листопада 2021, 18:19
Володимир Путін і Олександр Лукашенко обнімаються, фото AFP via Getty Images

Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписали інтеграційний декрет Союзної держави.

Джерело: "Медуза", "РИА Новости"

Деталі: Підписання відбулося на онлайн-засіданні вищої держради Союзної держави.

Декрет затверджує всі 28 союзних програм, схвалених у вересні, а також основні напрямки реалізації положень договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки.

Як наголосив Путін, підписання декрету про інтеграцію - це крок уперед, який іде на користь мешканцям обох країн і "не пов'язаний із внутрішньополітичною ситуацією".

Крім того, лідери ухвалили концепцію міграційної політики та затвердили військову доктрину. Як зазначив під час засідання Лукашенко, держави мають намір посилювати регіональне угруповання військ, яке вже є надійним щитом.

Програми щодо Союзної держави передбачають інтеграцію валютних систем, загальні принципи стягування непрямих податків, єдині підходи щодо пенсійної тематики та питань соціального забезпечення, боротьбу з тероризмом, взаємний доступ до держзакупівель та держзамовлень.

Крім того, загальною стане макроекономічна політика, країни інтегрують платіжні системи та гармонізують грошово-кредитну політику, сформують спільні ринки нафти та газу тощо.

Про 28 союзних програм повідомляється лише загалом, подробиці їх реалізації поки невідомі.

 
Декрет про інтеграцію Росії та Білорусі у Союзну державу
фото: "пул первого"

Передісторія: 28 союзних програм було погоджено Путіним та Лукашенком на зустрічі у вересні в Москві. Потім їх схвалили на засіданні Ради міністрів Союзної держави.

Російська та білоруська влада з 1999 року обговорює політичну інтеграцію двох країн. У 2019-2020 роках переговори будувалися навколо 31 "дорожньої карти", що включають інтеграцію в різних сферах економіки та управління. Проекти цих "дорожніх карт" ніколи не публікували. Мешканці Білорусі влаштовували акції протесту проти планів інтеграції з Росією.

Теми: РосіяБілорусьПутінЛукашенко


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