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Кулеба привітав флагман 6-го флоту США у Чорному морі: додаткові 18 400 тонн дипломатії

Четвер, 4 листопада 2021, 21:18
Фото з Twitter U.S. Naval Forces Europe-Africa

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що присутність кораблів США і НАТО у Чорноморському регіоні сприятиме безпеці.

Про це він написав у Twitter, коментуючи прибуття у Чорне море флагмана 6-го флоту США, повідомляє "Європейська правда".

"Ласкаво просимо. Україна раніше закликала до посиленої присутності наших партнерів зі США і НАТО. Ми підтримуємо кроки у цьому напрямі та готові спільно працювати над зміцненням безпеки Чорноморського регіону. Додаткові 18,400 тонн дипломатії, безсумнівно, сприяють цій меті", - написав Кулеба.

Американський корабель USS Mount Whitney 4 листопада увійшов до вод Чорного моря. На кораблі здійснюють управління та керівництво діями Військово-морських сил США.

До того ж, він оснащений багатьма приладами радіотехнічної розвідки, спостереження за повітряною, надводною та підводною обстановкою.

Міноборони РФ заявило, що відстежує маневри корабля у Чорному морі.

Теми: СШАЧорне мореМЗС


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