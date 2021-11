Кулеба привітав флагман 6-го флоту США у Чорному морі: додаткові 18 400 тонн дипломатії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що присутність кораблів США і НАТО у Чорноморському регіоні сприятиме безпеці.

Про це він написав у Twitter, коментуючи прибуття у Чорне море флагмана 6-го флоту США, повідомляє "Європейська правда".

"Ласкаво просимо. Україна раніше закликала до посиленої присутності наших партнерів зі США і НАТО. Ми підтримуємо кроки у цьому напрямі та готові спільно працювати над зміцненням безпеки Чорноморського регіону. Додаткові 18,400 тонн дипломатії, безсумнівно, сприяють цій меті", - написав Кулеба.

Welcome, #USSMountWhitney. Ukraine has been calling for and strongly supports enhanced presence of our U.S. and NATO partners in the region. We are ready to work together on strengthening the Black Sea security. Additional 18,400 tons of diplomacy are surely helpful to this aim. https://t.co/XHrsvhfQPC