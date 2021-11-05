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Помер керівник київського театру на Подолі Малахов

П'ятниця, 5 листопада 2021, 00:35
фото: facebook Малахова

Помер український режисер, керівник Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов.

Джерело: донька режисера Даша Малахова у facebook

Пряма мова: "У вівторок вранці тата забрали швидкою (час очікування в Києві 5 годин) і почалося пекло.

Протягом двох днів ми були між небом та землею. Ніколи у житті мені не було так страшно та погано.

Наразі діагноз встановлено – про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис. Передбачити це було неможливо".

Деталі: Згодом Малахова повідомила про смерть батька фразою: "Лети, рідний мій".

Режисер помер на 68-му році життя.

Віталій Малахов – український театральний режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний артист України, художній керівник Київського академічного драматичного театру на Подолі з 1987 року.

Українська правда
Теми: Київ


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