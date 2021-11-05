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За добу в Україні додалося більше 26 тисяч нових хворих на ковід, серед них 1 654 дітей

П'ятниця, 5 листопада 2021, 07:16
За добу в Україні додалося більше 26 тисяч нових хворих на ковід, серед них 1 654 дітей

За добу 4 листопада в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померло 696 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі:  серед нових хворих – 1 654 дітей та 488 медпрацівників.

Було госпіталізовано 5 497 осіб; летальних випадків – 696, одужала 13 281 особа.

За весь час пандемії в Україні: захворіли 3 032 951 особа; одужали 2 492 419 осіб; 70 842 людей померли. Було проведено ПЛР-тестувань – 14 730 826.

Українська правда

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