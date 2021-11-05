За добу в Україні додалося більше 26 тисяч нових хворих на ковід, серед них 1 654 дітей
П'ятниця, 5 листопада 2021, 07:16
За добу 4 листопада в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померло 696 людей.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: серед нових хворих – 1 654 дітей та 488 медпрацівників.
Було госпіталізовано 5 497 осіб; летальних випадків – 696, одужала 13 281 особа.
За весь час пандемії в Україні: захворіли 3 032 951 особа; одужали 2 492 419 осіб; 70 842 людей померли. Було проведено ПЛР-тестувань – 14 730 826.
Українська правда