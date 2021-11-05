Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За добу в Україні додалося більше 26 тисяч нових хворих на ковід, серед них 1 654 дітей

П'ятниця, 5 листопада 2021, 08:16

За добу 4 листопада в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померло 696 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі:  серед нових хворих – 1 654 дітей та 488 медпрацівників.

Було госпіталізовано 5 497 осіб; летальних випадків – 696, одужала 13 281 особа.

За весь час пандемії в Україні: захворіли 3 032 951 особа; одужали 2 492 419 осіб; 70 842 людей померли. Було проведено ПЛР-тестувань – 14 730 826.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Перша країна в світі запровадила обов'язкову ковід-вакцинацію дітей

відео, фото19-річний українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу – здолав росіянина

У Києві більше десятка житлових масивів залишилися без води

Білорусь задіяла додатковий зенітний ракетний дивізіон

Війна на сході: гібридні війська РФ застосували безпілотник з озброєнням

Месенджер Telegram змінює принцип роботи

Усі новини...
Останні новини
23:58
фотоСуд у США визнав китайця винним у шпигунстві та крадіжці комерційної таємниці
23:28
Байден заявив, що США можуть приборкати високі ціни на нафту
22:45
У США суд призупинив обов'язкову вакцинацію співробітників великих компаній
21:56
Перша країна в світі запровадила обов'язкову ковід-вакцинацію дітей
21:37
Профспілка освітян просить поки не відсторонювати нещеплених педагогів
20:57
відео, фото19-річний українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу – здолав росіянина
20:34
Україна розслідує 20 епізодів нищення довкілля у захопленому Росією Криму
19:59
У Києві більше десятка житлових масивів залишилися без води
19:27
Білорусь задіяла додатковий зенітний ракетний дивізіон
19:08
Послуги в Дії будуть недоступними одну ніч
Усі новини...