Одну дозу вакцини від коронавірусу отримали вже понад 11 мільйонів українців

Понад 11 мільйонів українців вже отримали одну дозу вакцини від COVID-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Минулої доби в Україні 270 320 людей вакцинували проти коронавірусу. Одну дозу отримали 190 327 людей, повністю імунізовані - 79 993 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 18 848 929 щеплень.

У МОЗ нагадують: 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.