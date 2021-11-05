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ДБР повідомило про нову підозру Віктору Януковичу

П'ятниця, 5 листопада 2021, 10:07
ДБР повідомило про нову підозру Віктору Януковичу
Віктор Янукович. фото ТАСС

Слідчий Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу генерального прокурора вранці 5  листопада повідомив про підозру експрезиденту України Віктору Януковичу, як очільнику організованої злочинної групи.

Джерело: пресцентр ДБР, пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "Повідомлення про підозру відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України, направлено за останніми відомими місцями проживання експрезидента. Також на виконання ч. 2 ст. 297-5 КПК України з метою належного забезпечення підозрюваному права на захист, копії письмового повідомлення про підозру вручені його захисникам".

Деталі: За версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці МВС, СБУ та Збройних Сил України. Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, а саме:

- вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;

- спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;

- перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам та інтересам юридичних осіб;

- незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.  

Наголошується, що через дії цієї організованої лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Що передувало: Ухвалою слідчого судді за результатами розгляду клопотання слідчого ДБР 2 серпня 2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно головного підозрюваного.

Також наразі слідчим суддею розглядається клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українська правда

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Теми: ЯнуковичДБР
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