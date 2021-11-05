Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кличко звільнив свого заступника: повільно будує міст

П'ятниця, 5 листопада 2021, 11:09
Фото kyiv.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського моста.

Джерело: пресслужба з посиланням на заяву Кличка під час Колегії Київської міської державної адміністрації

Пряма мова Кличка: "Кияни вимагають міст від мене. І згадуватимуть не вас, що ви не виконали взяте переді мною зобов’язання! Потрібно міняти менеджера проекту.

Я ухвалив рішення про звільнення профільного заступника, який публічно мені обіцяв, що ми запустимо авторух в кінці цього року, – Олександра Густєлєва. Олександре Олександровичу, щоб не водити юридичних хороводів, чекаю на вашу заяву".

Деталі: Кличко розповів, що вранці вирішив без попередження заїхати подивитися, що відбувається на Подільсько-Воскресенському мосту і побачив, що там "мало що відбувається".  

Мер заявив, що "все, що було потрібно, аби завершити роботи для запуску автомобільного руху, було забезпечено – і фінансово, і організаційно", але Густєлєв, який відповідає за об’єкт, не зміг раціонально організувати роботу.  

Кличко також додав, що чекає на нараду відповідальних фахівців – транспортного департаменту, представників підрядника, та всіх інших, хто долучений до запуску об’єкту, щоб "оперативно вирішувати, як рухаємося далі".   

Українська правда
Теми: Віталій Кличкобудівництвозвільнення


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Месенджер Telegram змінює принцип роботи

США закликає Берлін використати "Північний потік-2" для стримування нової агресії РФ - ЗМІ

Андрій Шевченко стане тренером італійського футбольного клубу – ЗМІ

В Афганістані упізнали тіло захисниці прав жінок

Під Одесою напали на депутата з Херсонщини, він у важкому стані

Помер нардеп багатьох скликань Юхим Звягільський

Усі новини...
Віталій Кличко
Учні повернуться до шкіл Києва після поліпшення ситуації з Covid – Кличко
У Києві від Covid помер 8-річний хлопчик, серед померлих – жодного вакцинованого
FUCKс санкціям. Як Кличко, Коломойський та інші підсанкційного Фукса з ювілеєм вітали
Останні новини
17:56
Приватбанк зупинить транзакції по картках та роботу Приват24 на одну ніч
17:48
Війна на сході: гібридні війська РФ застосували безпілотник з озброєнням
17:36
Словаччина: через конфлікт всередині коаліції неможливо прийняти ключові реформи
17:28
Месенджер Telegram змінює принцип роботи
17:02
США закликає Берлін використати "Північний потік-2" для стримування нової агресії РФ - ЗМІ
16:52
мапаПогода у неділю: синоптики розповіли, де дощитиме
16:31
Розпочався імпорт електроенергії з Білорусі
16:26
Андрій Шевченко стане тренером італійського футбольного клубу – ЗМІ
15:39
В Афганістані упізнали тіло захисниці прав жінок
15:15
У Росії черговий антирекорд випадків коронавірусу
Усі новини...