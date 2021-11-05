Кличко звільнив свого заступника: повільно будує міст

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського моста.

Джерело: пресслужба з посиланням на заяву Кличка під час Колегії Київської міської державної адміністрації

Пряма мова Кличка: "Кияни вимагають міст від мене. І згадуватимуть не вас, що ви не виконали взяте переді мною зобов’язання! Потрібно міняти менеджера проекту.

Я ухвалив рішення про звільнення профільного заступника, який публічно мені обіцяв, що ми запустимо авторух в кінці цього року, – Олександра Густєлєва. Олександре Олександровичу, щоб не водити юридичних хороводів, чекаю на вашу заяву".

Деталі: Кличко розповів, що вранці вирішив без попередження заїхати подивитися, що відбувається на Подільсько-Воскресенському мосту і побачив, що там "мало що відбувається".

Мер заявив, що "все, що було потрібно, аби завершити роботи для запуску автомобільного руху, було забезпечено – і фінансово, і організаційно", але Густєлєв, який відповідає за об’єкт, не зміг раціонально організувати роботу.

Кличко також додав, що чекає на нараду відповідальних фахівців – транспортного департаменту, представників підрядника, та всіх інших, хто долучений до запуску об’єкту, щоб "оперативно вирішувати, як рухаємося далі".