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СБУ викрила полковника ЗСУ з громадянством РФ, який збирав таємні військові документи

П'ятниця, 5 листопада 2021, 11:17
ілюстративне фото Генштаб

Розвідка викрила полковника ЗСУ з найвищою формою допуску, який має громадянство РФ, та збирав таємні військові документи.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Контррозвідкою СБУ викрито полковника ЗСУ ‒ командира одного з підрозділів, секретоносія з найвищою формою допуску, який має громадянство РФ та несанкціоновано накопичував таємні військові документи".

Деталі: За місцем проживання військовослужбовця вилучили жорсткі диски, флеш носії, мобільні термінали, ноутбук, де зберігалася інформація військового характеру з обмеженим доступом, а також документи та блокноти із записами таємних відомостей.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.422 ККУ "Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості".

Також встановлено наявність у військового контактів з діючими військовослужбовцями Збройних сил Росії та мешканцями ТОТ АР Крим.

 Правоохоронці перевіряють, чи виконував військовий збір секретної інформації на замовлення спецслужб РФ.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: СБУРосіярозвідкаЗбройні сили


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