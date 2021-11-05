В Україні буде помірно тепло, місцями дощі та мокрий сніг
Найближчої доби атмосферний фронт зумовить на більшій частині території України невеликі дощі, лише південна частина буде під впливом області підвищеного тиску.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру
Деталі: У суботу 6 листопада у південних областях без опадів, на решті території України очікуються невеликі дощі, вночі у Карпатах із мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла; вдень 8-13°, у південній частині та східних областях 13-18°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 3-6° тепла.
У Києві 6 листопада вночі невеликий дощ, удень без опадів.
В неділю в Україні опадів не очікується. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.
У столиці 7 листопада без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.