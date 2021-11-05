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В Україні буде помірно тепло, місцями дощі та мокрий сніг

П'ятниця, 5 листопада 2021, 12:14
фото Unsplash

Найближчої доби атмосферний фронт зумовить на більшій частині території України невеликі дощі, лише південна частина буде під впливом області підвищеного тиску.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У суботу 6 листопада у південних областях без опадів, на решті території України очікуються невеликі дощі, вночі у Карпатах із мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла; вдень 8-13°, у південній частині та східних областях 13-18°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 3-6° тепла.

У Києві 6 листопада вночі невеликий дощ, удень без опадів.

В неділю в Україні опадів не очікується. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

У столиці 7 листопада без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

Теми: погода


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