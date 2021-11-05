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Розкрадання на ремонті школи: у Києві знову обшуки у комунальників

П'ятниця, 5 листопада 2021, 12:40
фото: Київська міська прокуратура

У Києві проводять обшуки в приміщенні КП "Спецжитлфонд" у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт будівлі освітнього закладу.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Зазначається, що у 2019 році "Спецжитлофонд" проводив державну закупівлю на комплекс ремонтних робіт, а саме підготовчі роботи з утеплення фасаду, демонтажні роботи, тинькування, шпаклювання, фарбування дверних укосів, внутрішні роботи з оздоблення та утеплення підвалу закладу, ремонтні роботи вхідних груп, покрівлі, фасаду закладу на загальну суму понад 16 млн грн.

Під час розслідування встановлено, що по завершенню робіт до офіційних документів внесли неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

Згідно з експертизою, сума завищень складає близько мільйона гривень.

Розслідування триває.

 

Українська правда
Теми: Київобшуки


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