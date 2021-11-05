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Опозиція заявляє, що Офіс президента блокує візити її делегацій до США

П'ятниця, 5 листопада 2021, 13:36
володимир Зеленський, фото: дмитро ларін, уп

За словами пресслужби "Голосу", влада обмежує політичну діяльність опозиції, блокуючи відрядження делегації її нардепів до США на офіційне запрошення. Про схожу ситуацію раніше повідомляла "Європейська солідарність".

Джерело: пресслужба "Голосу", глава партії Кіра Рудик у Facebook

Деталі: "5 листопада офіційна делегація партії "Голос" у складі п’яти депутатів мала відбути з відрядженням до Сполучених Штатів Америки на офіційне запрошення американської сторони. Під час відрядження була запланована низка зустрічей з американськими високопосадовцями, аналітичними центрами, лідерами української діаспори.

Для організації поїздки ми не просили у будь-яких представників влади ані фінансування, ані візової підтримки, ані дипломатичних паспортів, ані зустрічі чи супроводу, адже звикли самостійно вирішувати подібні питання. Ми хочемо користуватися виключно своїми правами народних депутатів, керівників і членів політичної партії на здійснення політичної діяльності за кордоном в інтересах України.

Однак офіційне відрядження делегації "Голосу" умисно зірване через штучні бюрократичні перепони. Ми стверджуємо, що за блокуванням відрядження п’яти народних депутатів "Голосу" стоять люди президента Зеленського і пряма вказівка Банкової. Наскільки нам відомо, це вже другий випадок, коли Офіс президента блокує офіційні поїздки народних депутатів до США".

Деталі: У партії не зазначили, від кого конкретно отримали "офіційне запрошення".

Рудик написала, що їм "не надали офіційне відрядження" без будь-яких пояснень. Також нардепка називає неофіційними причинами "мало лі что ви там наговорите", "опозиція більше не літає" та "ми самі виберемо, кому і що розказувати".

У жовтні про схожу ситуацію писала нардепка "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар у соцмережах.

За її словами, МЗС України вплинуло на те, щоб у низки нардепів посольство США забрало візи. Також Сюмар зазначала, що посол України в США Оксана Маркарова вже після візиту депутатів до Штатів "обдзвонювала американців і скасовувала зустрічі".

Українська правда
Теми: СШАдипломатичні відносиниВерховна Рада


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