Опозиція заявляє, що Офіс президента блокує візити її делегацій до США

За словами пресслужби "Голосу", влада обмежує політичну діяльність опозиції, блокуючи відрядження делегації її нардепів до США на офіційне запрошення. Про схожу ситуацію раніше повідомляла "Європейська солідарність".

Джерело: пресслужба "Голосу", глава партії Кіра Рудик у Facebook

Деталі: "5 листопада офіційна делегація партії "Голос" у складі п’яти депутатів мала відбути з відрядженням до Сполучених Штатів Америки на офіційне запрошення американської сторони. Під час відрядження була запланована низка зустрічей з американськими високопосадовцями, аналітичними центрами, лідерами української діаспори.

Для організації поїздки ми не просили у будь-яких представників влади ані фінансування, ані візової підтримки, ані дипломатичних паспортів, ані зустрічі чи супроводу, адже звикли самостійно вирішувати подібні питання. Ми хочемо користуватися виключно своїми правами народних депутатів, керівників і членів політичної партії на здійснення політичної діяльності за кордоном в інтересах України.

Однак офіційне відрядження делегації "Голосу" умисно зірване через штучні бюрократичні перепони. Ми стверджуємо, що за блокуванням відрядження п’яти народних депутатів "Голосу" стоять люди президента Зеленського і пряма вказівка Банкової. Наскільки нам відомо, це вже другий випадок, коли Офіс президента блокує офіційні поїздки народних депутатів до США".

Деталі: У партії не зазначили, від кого конкретно отримали "офіційне запрошення".

Рудик написала, що їм "не надали офіційне відрядження" без будь-яких пояснень. Також нардепка називає неофіційними причинами "мало лі что ви там наговорите", "опозиція більше не літає" та "ми самі виберемо, кому і що розказувати".

У жовтні про схожу ситуацію писала нардепка "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар у соцмережах.

За її словами, МЗС України вплинуло на те, щоб у низки нардепів посольство США забрало візи. Також Сюмар зазначала, що посол України в США Оксана Маркарова вже після візиту депутатів до Штатів "обдзвонювала американців і скасовувала зустрічі".