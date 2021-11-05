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На українському кордоні затримали моряків-єгиптян: видавали себе за жінок

П'ятниця, 5 листопада 2021, 15:51
фото: ДПСУ

У Миколаївському морському порту прикордонники виявили проблемні документи у кількох десятків моряків-єгиптян.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Під час перевірки документів прикордонники виявили ознаки підробок у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден.

При цьому, в офіційних паперах п’яти громадян Єгипту – чоловіків, значилося, що вони -  жіночої статі.

Морякам з проблемними документами відмовлено у перетині державного кордону України.

Вони перебуватимуть під охороною на своїх суднах до вибуття з нашої країни.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаЄгипеткораблі


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