На українському кордоні затримали моряків-єгиптян: видавали себе за жінок
П'ятниця, 5 листопада 2021, 15:51
У Миколаївському морському порту прикордонники виявили проблемні документи у кількох десятків моряків-єгиптян.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Під час перевірки документів прикордонники виявили ознаки підробок у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден.
При цьому, в офіційних паперах п’яти громадян Єгипту – чоловіків, значилося, що вони - жіночої статі.
Морякам з проблемними документами відмовлено у перетині державного кордону України.
Вони перебуватимуть під охороною на своїх суднах до вибуття з нашої країни.
Українська правда