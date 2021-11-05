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Румунія попросила Україну відмовитися від визнання "молдовської мови"

П'ятниця, 5 листопада 2021, 17:13
Румунія попросила Україну відмовитися від визнання молдовської мови
фото: cernauti.mae.ro

Румунія звернулася до України з проханням визнати, що молдовської мови не існує, відповідно до декларації про незалежність Молдови від Радянського Союзу, яка вказує, що державною мовою є румунська.

Про це йдеться у заяві МЗС Румунії за підсумками зустрічі держсекретаря Дан Некулаеску із заступником керівника Офісу президента України Ігорем Жовквою, повідомляє "Європейська правда".

Некулаеску наголосив на важливості забезпечення умов для повноцінного функціонування румунсько-української змішаної міжурядової комісії з питань захисту осіб, які належать до національних меншин, до призначення нового співголови та співсекретаря українською стороною.

"Держсекретар Дан Некулеску повторив у цьому контексті вже направлений до української сторони запит щодо офіційного визнання відсутності так званої "молдовської мови", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на сайті Офісу президента у повідомленні про зустріч відсутня згадка про прохання румунської сторони.

Декларація про незалежність Молдови від Радянського Союзу, прийнята в 1991 році, передбачала, що державною мовою в Молдові є румунська.

Проте Україна керується Конституцією Молдови, яка в статті 13 визначає "молдавську мову" як національну мову країни. Стаття була введена в 1994 році проросійськими Аграрною партією та Соціалістичною партією.

У грудні 2013 року Конституційний суд Молдови в Кишиневі постановив, що текст декларації про незалежність має перевагу над положеннями конституції .

"Українська правда" в Threads

Теми: РумуніяМолдовадипломатичні відносини
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