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Фіскали обшукували Криворізьку міськраду через розкрадання бюджету

П'ятниця, 5 листопада 2021, 23:11

В помешканнях колишніх посадовців та в приміщенні Криворізької міської ради Державна фіскальна служба у п’ятницю провела обшуки.  

Джерело: повідомлення ДФС

Дослівно: "Правоохоронці викрили колишніх службових осіб Криворізької міської ради в службовій  недбалості, невиконанні або неналежному виконанні службових обов'язків, що завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам та розкраданні коштів бюджету міста Кривий Ріг разом із посадовцями приватних структур, залучених до підрядних робіт".

Деталі: Обшуки проходили "з метою отримання документальних доказів вчинення кримінального правопорушення, що є предметом розслідування: бухгалтерських, податкових документів, а також тендерної документації".

Порушення стосуються періоду 2010-2020 років.

В ДФС повідомляють, що встановили факти розтрати службовими особами Криворізької міськради, разом із підконтрольними підрядниками, сотень мільйонів гривень бюджетних коштів.

Директору структурного підрозділу виконкому Криворізької міської ради та директору підприємства-підрядника вже повідомлено про підозру.

Вони підозрюються у системному розкраданні бюджетних коштів на "нібито проведення ремонту понад двох сотень доріг по всьому місту, який фактично не виконувався, а також системній підробці документів про очищення доріг міста Кривий Ріг від снігу, у тому числі у дні, коли опадів не було".

Українська правда
Теми: Кривий Ріг


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