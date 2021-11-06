У США схвалили законопроект про інфраструктуру на трильйон доларів

У США Палата представників ухвалила двопартійний законопроект про інфраструктуру на суму понад 1 трлн доларів.

Джерело: CNBC

Деталі: Президент США Джо Байден має підписати законопроект протягом кількох днів.

CNBC пише, що двопартійний закон про інвестиції в інфраструктуру та робочі місця передбачає 550 млрд доларів у нові проекти в галузі транспорту, комунальних мереж та широкосмугового зв'язку. Пакет включає, зокрема, 110 млрд доларів на дороги, мости та інші великі проекти, 66 млрд доларів на пасажирські та вантажні залізничні перевезення та 39 млрд доларів на громадський транспорт.

Як зазначається, Вашингтон роками безуспішно намагався ухвалити великий закон про модернізацію критично важливої ​​транспортної та комунальної інфраструктури, яка зазнала ще більшого тиску через екстремальні погодні умови. Білий дім також стверджує, що ухвалення законопроекту може допомогти у просуванні товарів, оскільки перешкоди в ланцюжку поставок сприяють підвищенню цін для американських споживачів.