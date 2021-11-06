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19 мільйонів щеплень від Covid провели в Україні за час пандемії

Субота, 6 листопада 2021, 08:45
фото КМДА

За весь період вакцинальної кампанії в Україні проведено понад 19 мільйонів щеплень.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: За добу 5 листопада 278 917 людей було вакциновано проти Covid-19.

Одну дозу отримали 183 294 людини, повністю імунізовані – 95 623 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 269 341 людину, з них отримали одну дозу – 11 269 339 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 858 507 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого проведено 19 127 846 щеплень.

У МОЗ зазначили, що 93,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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