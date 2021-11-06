Росіянин зняв прапор України з будівлі ТРЦ у Вінниці

У Вінниці громадянин Росії зняв державний прапор України з будівлі, йому загрожує кримінальна відповідальність.

Джерело: поліція Вінницької області

Дослівно: "Вранці 6 листопада до поліції надійшло повідомлення, що з будівлі ТРЦ по вулиці 600-річчя у м. Вінниці невідомий чоловік зняв державний прапор України. Це побачили охоронці торгового центру, тож зловмисник почав тікати, викинувши стяг в кущі. Затриманого в подальшому поліцейські доставили до відділу поліції".

Деталі: 35-річний зловмисник, який виявився громадянином Росії, перебував у стані сп’яніння, повідомив начальник Вінницького райуправління поліції Віталій Курчик.

За попередніми даними, близько п’ятої години ранку, перебуваючи біля ТРЦ разом із знайомими, росіянин виліз на будівлю та зняв прапор з флагштоку.

Зловмисник надав пояснення, що на Вінниччину приїхав провідати родичів, а такі дії вчинив через спір із знайомим.

За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Таке правопорушення карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.