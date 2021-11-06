У Сьєрра-Леоне від вибуху загинуло близько 100 людей

Щонайменше 84 особи загинули внаслідок сильного вибуху, що стався внаслідок зіткнення бензовоза з вантажівкою у столиці Сьєрра-Леоне, Фрітауні.

Джерело: ВВС

Деталі: Паливо розлилося перед загорянням, і вогонь охопив перехожих та автомобілі на жвавому перехресті.

На кадрах, що транслюються місцевими ЗМІ, видно сильно обвуглені тіла на вулицях біля бензовозу.

Мер Фрітауна Івонн Акі-Сойєрр розповіла, що бачила "жахливі" фотографії, і сказала, що "ходили чутки про те, що понад 100 людей загинули".

Deeply disturbed by the tragic fires and the horrendous loss of life around the Wellington PMB area. My profound sympathies with families who have lost loved ones and those who have been maimed as a result. My Government will do everything to support affected families. pic.twitter.com/xJRA1UtCJJ — President Julius Maada Bio (@PresidentBio) November 6, 2021

Повідомляється, що до державного моргу надійшло понад 90 тіл, і близько 100 осіб проходять лікування у лікарнях та медичних центрах Фрітауна.

Імовірно, вибух стався на перехресті біля жвавого супермаркету Choithram в районі Веллінгтон близько 22:00 за Грінвічем у п'ятницю (00:00 за київським часом).