Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Сьєрра-Леоне від вибуху загинуло близько 100 людей

Субота, 6 листопада 2021, 12:39

Щонайменше 84 особи загинули внаслідок сильного вибуху, що стався внаслідок зіткнення бензовоза з вантажівкою у столиці Сьєрра-Леоне, Фрітауні.

Джерело: ВВС

Деталі: Паливо розлилося перед загорянням, і вогонь охопив перехожих та автомобілі на жвавому перехресті.

На кадрах, що транслюються місцевими ЗМІ, видно сильно обвуглені тіла на вулицях біля бензовозу.

Мер Фрітауна Івонн Акі-Сойєрр розповіла, що бачила "жахливі" фотографії, і сказала, що "ходили чутки про те, що понад 100 людей загинули".

Повідомляється, що до державного моргу надійшло понад 90 тіл, і близько 100 осіб проходять лікування у лікарнях та медичних центрах Фрітауна.

Імовірно, вибух стався на перехресті біля жвавого супермаркету Choithram в районі Веллінгтон близько 22:00 за Грінвічем у п'ятницю (00:00 за київським часом).

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В ОП "неприємно здивовані", що у закритті KyivPost звинувачують Зеленського

Новини 8 листопада: мігранти на кордоні Польщі, закриття Kyiv Post

відеоМіноборони Польщі показало великий табір мігрантів поруч з кордоном

В ОПУ відреагували на інформацію про передачу Харківщини в орбіту впливу Ярославського

Не хоче в список олігархів: Порошенко продав права на "5 канал" і "Прямий" своїм медійникам

Ярош хоче, щоб Україна допомогла Польщі дати "гідну відсіч" Лукашенку на кордоні

Усі новини...
Останні новини
00:58
Зеленський обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2"
00:28
Після піврічної місії астронавти SpaceX повертаються на Землю
23:47
Саакашвілі продовжить голодувати у тюремній лікарні – омбудсмен
23:18
Концентрації військ РФ на кордоні немає, але активізувалася розвідка – комітет Ради
22:45
МЗС надіслало ноту Грузії через переведення Саакашвілі до тюремної лікарні
22:23
В ОП "неприємно здивовані", що у закритті KyivPost звинувачують Зеленського
22:10
Новини економіки: лист про зупинку електрики з Білорусі, ціни на газ під $1000
21:57
З польсько-білоруського кордону, який штурмують мігранти, повідомляють про постріли
21:49
У світі з’явилася третя компанія вартістю понад 2 трильйони
21:41
Омбудсмен розповіла, як у РФ знущаються над хворим кримчанином Приходьком
Усі новини...