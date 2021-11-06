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У Сьєрра-Леоне від вибуху загинуло близько 100 людей

Субота, 6 листопада 2021, 11:39

Щонайменше 84 особи загинули внаслідок сильного вибуху, що стався внаслідок зіткнення бензовоза з вантажівкою у столиці Сьєрра-Леоне, Фрітауні.

Джерело: ВВС

Деталі: Паливо розлилося перед загорянням, і вогонь охопив перехожих та автомобілі на жвавому перехресті.

На кадрах, що транслюються місцевими ЗМІ, видно сильно обвуглені тіла на вулицях біля бензовозу.

Мер Фрітауна Івонн Акі-Сойєрр розповіла, що бачила "жахливі" фотографії, і сказала, що "ходили чутки про те, що понад 100 людей загинули".

Повідомляється, що до державного моргу надійшло понад 90 тіл, і близько 100 осіб проходять лікування у лікарнях та медичних центрах Фрітауна.

Імовірно, вибух стався на перехресті біля жвавого супермаркету Choithram в районі Веллінгтон близько 22:00 за Грінвічем у п'ятницю (00:00 за київським часом).

Українська правда

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