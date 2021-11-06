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Під Одесою напали на депутата з Херсонщини, він у важкому стані

Субота, 6 листопада 2021, 14:34
фото поліції

У передмісті Одеси невідомі напали на депутата однієї з ОТГ Херсонщини та його дружину, чоловік перебуває у важкому стані.

Джерело: поліція Одеської області, "Думська"

 

Дослівно поліція: "Подія сталася у передмісті Одеси. Невідомі зупинили автомобіль подружжя, напали на нього і спричинили тілесні ушкодження водію і пасажирці".

Деталі: Зазначається, що постраждалий чоловік перебуває у важкому стані в медичному закладі, за його життя борються лікарі.

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

 

За даними одеського видання "Думська", постраждав депутат Мирненської ОТГ, аграрій.

Українська правда
Теми: Одеська областьХерсонська область


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