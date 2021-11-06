В Афганістані упізнали тіло захисниці прав жінок

В Афганістані упізнали тіло застреленої 29-річної активістки та викладачки економіки Фрозан Сафі, яка значилася зниклою з 20 жовтня.

Джерело: The Guardian

Деталі: Видання зазначає, що це стало першою відомою смертю захисниці прав жінок з того часу, як таліби прийшли до влади майже три місяці тому.

Тіло Сафі було упізнано у морзі міста Мазарі-Шаріф.

"Ми впізнали її по одязі. Кулі пошкодили їй обличчя", - сказала сестра загиблої Рита.

Terrible news from Mazar-e-Sharif: dead bodies of four women’s rights activists were found in the city.



Frozan Safi (in the picture) is one of them. Frozan’s relatives say she along with three others have been disappeared days before. pic.twitter.com/25knYghuNw — Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) November 5, 2021

За її словами, кульові поранення були по всьому тілу активістки, їх було надто багато, щоб порахувати.

Рита додала, що у Сафі забрали обручку та сумку.

Тіло Сафі та ще однієї невідомої жінки доправили до лікарні представники Талібану в четвер.

Представник талібів Забіхулла Нурані заявив, що поряд з ними було виявлено також тіла двох чоловіків. Він припустив, що вони могли стати жертвами "особистої ворожнечі".