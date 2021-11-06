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В Афганістані упізнали тіло захисниці прав жінок

Субота, 6 листопада 2021, 15:39
жінки Афганістану, ілюстративне фото, AFP via Getty Images

В Афганістані упізнали тіло застреленої 29-річної активістки та викладачки економіки Фрозан Сафі, яка значилася зниклою з 20 жовтня.

Джерело: The Guardian

Деталі: Видання зазначає, що це стало першою відомою смертю захисниці прав жінок з того часу, як таліби прийшли до влади майже три місяці тому.

Тіло Сафі було упізнано у морзі міста Мазарі-Шаріф.

"Ми впізнали її по одязі. Кулі пошкодили їй обличчя", - сказала сестра загиблої Рита.

За її словами, кульові поранення були по всьому тілу активістки, їх було надто багато, щоб порахувати.

Рита додала, що у Сафі забрали обручку та сумку.

Тіло Сафі та ще однієї невідомої жінки доправили до лікарні представники Талібану в четвер.

Представник талібів Забіхулла Нурані заявив, що поряд з ними було виявлено також тіла двох чоловіків. Він припустив, що вони могли стати жертвами "особистої ворожнечі".

Українська правда
Теми: Афганістанправа людини


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