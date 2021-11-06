В Афганістані упізнали тіло захисниці прав жінок
В Афганістані упізнали тіло застреленої 29-річної активістки та викладачки економіки Фрозан Сафі, яка значилася зниклою з 20 жовтня.
Джерело: The Guardian
Деталі: Видання зазначає, що це стало першою відомою смертю захисниці прав жінок з того часу, як таліби прийшли до влади майже три місяці тому.
Тіло Сафі було упізнано у морзі міста Мазарі-Шаріф.
"Ми впізнали її по одязі. Кулі пошкодили їй обличчя", - сказала сестра загиблої Рита.
Terrible news from Mazar-e-Sharif: dead bodies of four women’s rights activists were found in the city.— Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) November 5, 2021
Frozan Safi (in the picture) is one of them. Frozan’s relatives say she along with three others have been disappeared days before. pic.twitter.com/25knYghuNw
За її словами, кульові поранення були по всьому тілу активістки, їх було надто багато, щоб порахувати.
Рита додала, що у Сафі забрали обручку та сумку.
Тіло Сафі та ще однієї невідомої жінки доправили до лікарні представники Талібану в четвер.
Представник талібів Забіхулла Нурані заявив, що поряд з ними було виявлено також тіла двох чоловіків. Він припустив, що вони могли стати жертвами "особистої ворожнечі".