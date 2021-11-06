Погода у неділю: синоптики розповіли, де дощитиме

Найближчої доби в Україні переважатиме підвищений фон атмосферного тиску, лише до Карпат вдень наблизиться атмосферний фронт – на заході країни можливі опади.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У неділю переважно без опадів, лише у Карпатському регіоні вдень невеликий дощ, вітер південно-західний.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на Прикарпатті до 6° морозу, на півдні країни місцями 5-7° тепла; вдень від +7° до +12°, на півдні близько +15°.

У Києві у неділю без істотних опадів, температура вночі 2-4° тепла, вдень до +11°.

Погода в неділю, 7 листопада

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 7 листопада найвища температура вдень була зафіксована у 2010 році +15,8°, а найнижча (-15°) вночі у 1888 році.