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Месенджер Telegram змінює принцип роботи

Субота, 6 листопада 2021, 17:28
Телеграм, фото AFP/Getty Images

Telegram тестує функцію вбудованої реклами у каналах з великою кількістю фоловерів. Незабаром з'явиться платна підписка, при оформленні якої можна буде вимкнути рекламні оголошення.

Джерело: повідомлення засновника Telegram Павла Дурова

Деталі: Рекламні повідомлення вже почали з'являтися у Телеграм-каналах з кількістю підписників 1 тисяча і більше.

Водночас, за словами Дурова, платна підписка в Telegram, яка дозволить відключати рекламу, має бути введена вже в листопаді.

Пряма мова: "Багато користувачів запропонували ввести можливість відключення офіційних рекламних оголошень у каналах Telegram. Ми вже почали роботу над цією новою функцією і очікуємо на її запуск цього місяця. Вона може бути оформлена у вигляді недорогої підписки, яка дозволить користувачам безпосередньо фінансово підтримувати розвиток Telegram.

Автори деяких каналів також хотіли б "вимикати" рекламні оголошення у своїх каналах. Наразі ми прораховуємо економічні умови цієї опції. Незабаром рекламодавці зможуть розміщувати "невидиме" оголошення у будь-якому каналі, яке – за умови достатньої вартості показу – призведе до відсутності оголошень у цьому каналі".

Передісторія:

Telegram запровадив нову функцію рекламних повідомлень. При цьому вони не публікуватимуться у списку чатів, особистих чатах чи невеликих групах. Реклама торкнеться лише великих каналів.

У Telegram пообіцяли, що для показу реклами не буде використано особистих даних користувачів. При цьому офіційні рекламні повідомлення відображатимуться у вигляді коротких текстів без зовнішніх посилань або фотографій. Рекламне оголошення з'явиться лише після перегляду всіх нових повідомлень у каналі.

Українська правда
Теми: інтернет


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