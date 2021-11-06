"Ворскла" сенсаційно долає "Динамо" в Києві

Полтавська "Ворскла" у матчі 14 туру української Прем'єр-ліги з рахунком 2:1 здолала київське "Динамо".

Джерело: поєдинок, який пройшов у суботу, 6 листопада, на НСК "Олімпійський" у Києві

Деталі: Початок першого тайму був за киянами. На другій хвилині після помилки воротаря "Ворскли" Віталій Буяльський мав шанс відкрити рахунок, але його удар був заблокований. На 22-й хвилині після удару Де Пени м'яч полетів у стійку воріт полтавської команди.

На 34-й хвилині - перший момент біля воріт киян і гол. Після подачі стандарту Ранжел ударом головою відкрив рахунок у грі - 1:0. Через пару хвилин Рамірес міг зрівняти рахунок, але заметушився і його удар був заблокований.

На початку другого тайму "Ворскла" була небезпечнішою в атаці. Знові на ударній позиції був Ранжел. Спочатку його удар з метрів восьми заблокував Томаш Кендзьора. За хвилину після прострілу з флангу Ранжел з пари метрів пробив вище воріт.

Далі було пару моментів у киян. Віктор Циганков з метрів 16-ти пробив поруч зі штангою. Після ж навісу Циганкова на Гармаша удар останнього парирував Дмитро Різник.

На 73-й хвилині після зіткнення Сергія Сидорчука та Руслана Степанюка у карному майданчику рефері пішов дивитися ВАР і призначив пенальті у ворота "Динамо", побачивши блокування у капітана динамівців. З 11-ти метрів Олівьє Тілль без проблем переграв Георгія Бущана - 2:0.

На 80-й хвилині "Ворскла" залишилася у меншості після вилучення за другу жовту картку Дмитра Кравчука.

Мала "Ворскла" нагоду забити і третій гол. Після удару Степанюка з метрів 24-х м'яч поцілив у штангу воріт. На п'ятій доданій хвилині до основного часу "Динамо" таки пробиває ворота "Ворскли". Після подачі кутового удар головою Іллі Забарного відбиває воротар, а на добивання першим був Вітінью - 2:1. Але для киян - це був лише гол престижу.