У Києві більше десятка житлових масивів залишилися без води

На Великій Кільцевій дорозі в столиці сталося пошкодження водогону, через що в залежних від цієї гілки житлових районах вже другу добу відсутнє водопостачання.

Джерело: повідомлення КМДА

Дослівно: "На Великій Кільцевій дорозі триває ліквідація пошкодження водопровідної мережі. Аварійні бригади працюють в цілодобовому режимі, триває ліквідація пошкодження на водоводі великого діаметру".

Деталі: Автоцистерни з питною водою для містян чергують у Києві за адресами: вул. Зодчих, 60, 60-А; вул. Якуба Коласа, 14; бульв. Кольцова, 17; вул. Гната Юри, 1/11; вул. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).

Через ремонтні роботи знижено тиск в зовнішніх водопровідних мережах на житлових масивах:

Микільська Борщагівка

Південна Борщагівка

Теремки-1

Теремки-2

Феофанія

Голосіїв

Батиєва Гора

Залізничний масив

Олександрівська Слобідка

Солом’янка

Першотравневий масив

Чоколівка

Відрадний

Передісторія: За даними Київводоканалу, воду у зв’язку з аварією на водоводі на Великій Кільцевій відключили вдень 5 листопада. Відновити водопостачання обіцяють до кінця доби 6 листопада.