У Києві більше десятка житлових масивів залишилися без води
На Великій Кільцевій дорозі в столиці сталося пошкодження водогону, через що в залежних від цієї гілки житлових районах вже другу добу відсутнє водопостачання.
Джерело: повідомлення КМДА
Дослівно: "На Великій Кільцевій дорозі триває ліквідація пошкодження водопровідної мережі. Аварійні бригади працюють в цілодобовому режимі, триває ліквідація пошкодження на водоводі великого діаметру".
Деталі: Автоцистерни з питною водою для містян чергують у Києві за адресами: вул. Зодчих, 60, 60-А; вул. Якуба Коласа, 14; бульв. Кольцова, 17; вул. Гната Юри, 1/11; вул. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).
Через ремонтні роботи знижено тиск в зовнішніх водопровідних мережах на житлових масивах:
- Микільська Борщагівка
- Південна Борщагівка
- Теремки-1
- Теремки-2
- Феофанія
- Голосіїв
- Батиєва Гора
- Залізничний масив
- Олександрівська Слобідка
- Солом’янка
- Першотравневий масив
- Чоколівка
- Відрадний
Передісторія: За даними Київводоканалу, воду у зв’язку з аварією на водоводі на Великій Кільцевій відключили вдень 5 листопада. Відновити водопостачання обіцяють до кінця доби 6 листопада.