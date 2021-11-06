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У Києві більше десятка житлових масивів залишилися без води

Субота, 6 листопада 2021, 19:59
Фото Pixabay

На Великій Кільцевій дорозі в столиці сталося пошкодження водогону, через що в залежних від цієї гілки житлових районах вже другу добу відсутнє водопостачання.

Джерело: повідомлення КМДА

Дослівно: "На Великій Кільцевій дорозі триває ліквідація пошкодження водопровідної мережі. Аварійні бригади працюють в цілодобовому режимі, триває ліквідація пошкодження на водоводі великого діаметру".

Деталі: Автоцистерни з питною водою для містян чергують у Києві за адресами: вул. Зодчих, 60, 60-А; вул. Якуба Коласа, 14; бульв. Кольцова, 17; вул. Гната Юри, 1/11; вул. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).

Через ремонтні роботи знижено тиск в зовнішніх водопровідних мережах на житлових масивах:

  • Микільська Борщагівка
  • Південна Борщагівка
  • Теремки-1
  • Теремки-2
  • Феофанія
  • Голосіїв
  • Батиєва Гора
  • Залізничний масив
  • Олександрівська Слобідка
  • Солом’янка
  • Першотравневий масив
  • Чоколівка
  • Відрадний

Передісторія: За даними Київводоканалу, воду у зв’язку з аварією на водоводі на Великій Кільцевій відключили вдень 5 листопада. Відновити водопостачання обіцяють до кінця доби 6 листопада.

Українська правда
Теми: Київводааварія


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