19-річний українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу – здолав росіянина

Єдина медаль України на чемпіонаті світу-2021 з боксу стала золотою, 19-річний Юрій Захарєєв виборов перемогу 6 листопада.

Джерело: Суспільне

Деталі: У фіналі українець Захарєєв боксував проти досвідченішого представника ФБР (Федерації боксу Росії) Вадима Мусаєва. Для українця це був дебютний дорослий чемпіонат світу в кар'єрі.

На шляху до бою за "золото" українець здобув п'ять перемог, зокрема переміг двох ексчемпіонів світу, а представник ФБР виграв чотири бої.

У фінальному поєдинку Захарєєв декласував суперника. Українець впевнено забрав перший раунд за оцінками усіх суддів, 10:9. У другому раунді боксери влаштувли кілька яскравих розмінів, але більш точним виходив саме Юрій.

Вадим Мусаєв (ліворуч) та Юрій Захарєєв (праворуч) Фото з Телеграм-каналу ФБУ

За оцінками чотирьох суддів після двох раундів Захарєєв вигравав 20:18, ще один зафіксував проміжну нічию - 19:19.

В останньому раунді Юрій віддав супернику центр рингу, перейшов у позицію другого номера, але не дав нічого продемонструвати супернику в атаці. І у підсумку, усі судді віддали українцеві перевагу також в останньому раунді.

Фінальні записки суддів - одноголосна перемога Захарєєва. Чотири арбітри віддали бій з рахунком 30:27, один - 29:28.

Для Захарєєва - це "золото" на дебютному чемпіонаті світу серед дорослих. Він також став першим чемпіоном світу з України з 2017 року. Це також сьоме "золото" в історії України на чемпіонатах світу з боксу. Усі попередні чемпіони: Василь Ломаченко (2009, 2011), Тарас Шелестюк, Євген Хитров, Олександр Усик (усі - 2011), Олександр Хижняк (2017).

Дослівно ФБУ: "У суботу, 6 листопада, у Белграді 19-річний український боксер Юрій Захарєєв вирвав перемогу у неймовірному фінальному бою з росіянином Вадимом Мусаєвим та завоював золоту медаль Чемпіонату світу з боксу-2021 у ваговій категорії до 71 кг".

Довідково: Юрій Захарєєв – 19-річний український боксер, який представляє Білгород-Дністровськ. На рахунку спортсмена 15 перемог у аматорському боксі, зокрема одна нокаутом, та жодної поразки.

Він є чинним чемпіоном світу серед молоді (2021) та посідає третє місце в рейтингу BoxRec у своїй вазі: після дворазового олімпійського чемпіона, кубинця Роніеля Іґлесіаса, та свого чвертьфінального суперника Шимбергенова.