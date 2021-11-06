Профспілка освітян просить поки не відсторонювати нещеплених педагогів

Профспілка працівників освіти і науки України просить урядовців не відсторонювати від роботи вчителів без ковід-щеплень з 8 листопада, натомість дати їм ще місяць для проведення вакцинації.

Джерело: звернення, опубліковане на сайті профспілки

Деталі: Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом № 2153 затвердило перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним ковід-щепленням, з включенням до нього всіх працівників усіх закладів освіти та наукових установ.

Дослівно: "Відсторонення від роботи вже з 8 листопада може спричинити непередбачувані ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо створення необхідних умов для перебігу освітнього процесу, неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель, унеможливлення заміни відсутніх педагогів тощо.

Профспілка працівників освіти і науки України вбачає за необхідне термінове внесення змін до наказу МОЗ України № 2153 та до пункту 41-6 постанови Кабінету міністрів України № 1236 щодо перенесення термінів їх реалізації не раніше 8 грудня".

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