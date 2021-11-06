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Профспілка освітян просить поки не відсторонювати нещеплених педагогів

Субота, 6 листопада 2021, 20:37
Профспілка освітян просить поки не відсторонювати нещеплених педагогів
Школа, фото Pixabay

Профспілка працівників освіти і науки України просить урядовців не відсторонювати від роботи вчителів без ковід-щеплень з 8 листопада, натомість дати їм ще місяць для проведення вакцинації.

Джерело: звернення, опубліковане на сайті профспілки

Деталі: Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом № 2153 затвердило перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним ковід-щепленням, з включенням до нього всіх працівників усіх закладів освіти та наукових установ.

Дослівно: "Відсторонення від роботи вже з 8 листопада може спричинити непередбачувані ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо створення необхідних умов для перебігу освітнього процесу, неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель, унеможливлення заміни відсутніх педагогів тощо.

Профспілка працівників освіти і науки України вбачає за необхідне термінове внесення змін до наказу МОЗ України № 2153 та до пункту 41-6 постанови Кабінету міністрів України № 1236 щодо перенесення термінів їх реалізації не раніше 8 грудня".

Нагадаємо:

  • За рішенням влади, якщо до співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти коронавірусу, їх відсторонять від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.
  • Директор київської школи Дмитро Ламза подав позов до суду, в якому вимагає скасувати онлайн-навчання для шкіл з недостатньо вакцинованими педагогічними колективами.

Знати більше: Я вакцинувався. Що ж буде тепер з моїм ДНК? Говоримо про найбільші страхи щодо щеплення проти коронавірусу

Українська правда

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Теми: освітавакцинаціякоронавірусМОЗдіти
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