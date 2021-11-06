Байден заявив, що США можуть приборкати високі ціни на нафту
Президент США Джо Байден заявив у суботу, що його адміністрація має способи впоратися з високими цінами на нафту після того, як ОПЕК та її союзники відхилили прохання Вашингтона до виробників про збільшення поставок нафти.
Джерело: Голос Америки
Деталі: Група нафтовиробників ОПЕК+, що включає серед інших Саудівську Аравію, Росію, у четвер відкинула прохання США вийти за рамки попереднього плану збільшення видобутку нафти на 400 тисяч барелів на день, починаючи з грудня.
З огляду на це у президента США запитали, чи санкціонує він продаж нафти зі стратегічного резерву Сполучених Штатів.
Байден сказав, що його адміністрація обговорить це питання, і запевнив, що у влади є важелі впливу на ситуацію.
Пряма мова Байдена: "У нашому арсеналі є й інші інструменти, які ми можемо використовувати у відповідний час. Ми можемо отримати більше енергопродуктів через трубопровід, образно та буквально кажучи".
Нагадаємо:
- Ціни на нафту зросли на 2% у четвер на тлі очікувань, що ОПЕК+ продовжить повільне зростання видобутку.
- США просили ОПЕК та Росію збільшити виробництво нафти у грудні на 800 тис. барелів на добу.
- Міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм заявила, що Управління енергетичної інформації прогнозує зниження цін на бензин у грудні, що, за її словами, ймовірно, недостатньо для того, щоб було розкрито стратегічні резерви нафти. Проте, ці прогнози, за її словами, можуть змінитися.
- За словами Гранхолм, Байден може ухвалити рішення про розкриття стратегічних резервуарів нафти США, які знаходяться у прибережних районах країни.