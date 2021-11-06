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Суд у США визнав китайця винним у шпигунстві та крадіжці комерційної таємниці

Субота, 6 листопада 2021, 22:58
Суд у США визнав китайця винним у шпигунстві та крадіжці комерційної таємниці
Фото getty images

Суд присяжних у Сполучених Штатах визнав винним громадянина Китаю, якого прокуратура США називає офіцером розвідки китайського міністерства державної безпеки, у спробі викрасти комерційну таємницю американських авіаційних та космічних компаній за схемою, яку підтримує держава.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на повідомлення міністерства юстиції США

Деталі: Сю Янчжун був визнаний винним за двома звинуваченнями у змові та спробі економічного шпигунства та ще в трьох справах, пов’язаних із крадіжкою комерційної таємниці.

Після винесення вироку йому загрожує до 25 років ув’язнення та штраф у розмірі 5 мільйонів доларів.

Уряд США стверджує, що, починаючи з грудня 2013 року, Сю найняв експертів, які працювали в авіаційних компаніях, в тому числі General Electric Aviation в Цинциннаті (штат Огайо).

Виконувач обов’язків прокурора Південного округу Огайо Віпал Патель зазначив, що Сю звинувачений у спробі вкрасти технології, пов’язані з композитним вентилятором авіаційного двигуна GE Aviation на користь уряду Китаю.

Помічник директора відділу контррозвідки Федерального бюро розслідувань Алан Е. Колер-молодший сказав, що ця справа має стати тривожним дзвінком для людей, які сумніваються в реальних цілях Китаю: "Вони викрадають американські технології, щоб принести користь своїй економіці та армії".

Сю був одним із 11 громадян Китаю, яким у жовтні 2018 року висунули звинувачення у причетності до схеми з крадіжки технологій у GE Aviation – одного з провідних світових виробників авіадвигунів – і французької Safran Group, яка співпрацювала з GE над розробкою двигунів.

Міністерство юстиції заявило, що китайська державна аерокосмічна компанія намагалася розробити двигун, подібний до GE, для власних літаків.

У звинуваченнях детально описані спроби використання зловмисного програмного забезпечення та фішингу для зламу комп’ютерів та видалення даних про двигуни та деталі.

Сю Янчжун
Сю Янчжун
Фото американського каналу WCPO-TV

Передісторія: Сю був заарештований у Бельгії в 2018 році після того, як поїхав туди на зустріч із співробітником GE, а потім був екстрадований до Сполучених Штатів.

Адвокати Сю стверджували, що він не шпигун, ніколи не запитував комерційну таємницю, і що справа стосується законного обміну торговельною інформацією.

Жоден з 10 інших спільників, названих в обвинуваченнях, серед яких шестеро хакерів і двоє співробітників Safran Group, не був заарештований.

"Українська правда" у Threads

Теми: шпигунствоКитайСШАавіа
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