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11 людей загинули в пожежі в COVID-лікарні в Індії

Неділя, 7 листопада 2021, 01:20
AFP via Getty Images

Щонайменше 11 пацієнтів загинули внаслідок пожежі у відділенні лікарні COVID-19 міста Ахмеднагар у західноіндійському штаті Махараштра.

Джерело: AlJazeera

Деталі: Повідомляється, що коли спалахнула пожежа, в палаті перебували близько 17 пацієнтів. Решту пацієнтів було переведено до відділення COVID-19 в іншій лікарні.

Причина пожежі наразі не відома, офіційні особи проведуть розслідування.

Цей інцидент став останнім серед смертельних пожеж у лікарнях по всій країні. У травні внаслідок пожежі в COVID-лікарні Patel Welfare Hospital у місті Барух у західній Індії загинуло 16 пацієнтів. За місяць до цього 13 людей загинули внаслідок чергової пожежі у відділенні інтенсивної терапії на околиці Мумбаї. У минулих інцидентах звинувачували погане обслуговування машин, несправності обладнання та відсутність належного протипожежного обладнання.

Теми: пожежакоронавірусІндія


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