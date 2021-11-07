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Безпілотник атакував резиденцію прем'єра Іраку

Неділя, 7 листопада 2021, 01:34
Безпілотник атакував резиденцію прем'єра Іраку
Tom Brenner-Pool/Getty Images

Безпілотник із вибухівкою атакував резиденцію прем'єр-міністра Іраку Мустафи аль-Кадхімі в укріпленій Зеленій зоні Багдада.

Джерело: Reuters з посиланням на іракських військових та урядовців

Деталі: Як зазначається, західні дипломати в Зеленій зоні, де знаходяться урядові будівлі та іноземні посольства, заявили, що чули вибухи та стрілянину в цьому районі.  Два урядовці заявили, що в резиденції стався принаймні один вибух.

Як повідомляється,  прем'єр-міністр у безпеці і не постраждав.

Жодна з груп не взяла на себе відповідальність за напад.

Уточнюється, що прихильники добре озброєних угруповань, пов'язаних з Іраном, останніми тижнями організували демонстрації біля Зеленої зони, протестуючи проти результатів загальних виборів минулого місяця, які завдали удару по їхній парламентській владі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ірак
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