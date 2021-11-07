Ковід: в зоопарку США підтвердили нові випадки зараження серед тварин

У двох гієн у Денверському зоопарку в штаті Колорадо, США, виявили COVID-19, перед цим коронавірусом захворіли тигри та леви.

Джерело: повідомлення зоопарку Денвера у Facebook

Деталі: 6 листопада працівники зоопарку отримали підтвердження, що дві гієни заразилися ковідом.

Тести робили ветеринарно-діагностична лабораторія штату Колорадо, а також Національна лабораторія ветеринарного господарства США.

Вважається, що хворі тварини наразі перші гієни в світі з офіційним діагнозом COVID-19.

В обох гієн спостерігаються слабо виражені симптоми, зокрема легка млявість, невеликі виділення з носа та кашель. Загалом гієни є витривалими тваринами, майже нечутливими до сибірки, сказу і чуми. Працівники парку очікують, що вони повністю одужають.

Перед гієнами у цьому ж зоопарку коронавірусом заразилися два тигри та десяток левів.

Дослівно: "Тим часом інші тварини в зоопарку, які отримали позитивний тест на ковід протягом останніх тижнів, або вже одужали, або стали на шлях до повного одужання. Наші два тигри повернулися до нормального здоров'я, а 11 заражених левів або повністю одужали, або показують зниження рівня інфекції.

Тепер ми знаємо, що для багатьох видів коронавірус може бути заразним".