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У Польщі затримали ще одного українця за перевезення нелегальних мігрантів

Неділя, 7 листопада 2021, 10:54

Серед нових затриманих у Польщі за перевезення нелегальних мігрантів є один громадянин України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Томаш Крупа, речник поліції Підляського воєводства, якого цитує RMF24

Речник повідомив про п’ять нових затримань осіб, в автомобілях яких виявили нелегальних мігрантів - загалом 14 людей. 

"Арешти відбулися під час дорожніх перевірок у населених пунктах Щити-Дзенцьолово, Ботьки, Гайнівка, Грабувці біля Білостоку і в Раковіце", - розповів речник.

Затримані водії - двоє громадян Німеччини, один громадянин України, один - Білорусі і ще один - Швеції. Їх затримали за звинуваченнями у сприянні незаконному перетину кордону. 

Серед мігрантів, шестеро мають курдське походження, семеро - громадяни Сирії, ще один - Іраку. 

Загалом поліція Підляського воєводства за останню добу виявила і передала прикордонникам 41 нелегального мігранта, яким вдалось непомітно потрапити на територію Польщі.

Це вже не перший випадок затримання українців за допомогу нелегалам. Минулого тижня повідомили про затримання чоловіка, який перевозив 11 громадян Іраку в автомобілі Porsche Cayenne, та ще одного українця-водія, у машині якого було троє курдів, які нелегально перебували на території Польщі.

19 жовтня зазнав аварії мікроавтобус на чеських номерах з водієм-українцем, у ньому виявили 15 нелегалів. 

17 жовтня затримали громадянина України, який перевозив у вантажівці майже три десятки нелегальних мігрантів з Іраку.

Як відомо, з літа 2021 року європейські сусіди Білорусі, особливо Литва і Польща, потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів, який вони вважають гібридною атакою режиму Александра Лукашенка. 

У прикордонній службі Польщі заявляють, що з початку року зафіксували понад 30 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі. Більшість, близько 17300, відбулися у жовтні, 7700 - у вересні, понад 3500 - у серпні. 

Теми: ПольщаУкраїна


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