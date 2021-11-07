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В Україну прибула нова партія вакцини Moderna

Неділя, 7 листопада 2021, 10:35
В Україну прибула нова партія вакцини Moderna
Вакцина "Модерна", фото getty images

7 листопада Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну понад 2,9 млн доз протиковідної вакцини виробництва компанії Moderna.

Джерело: повідомлення МОЗ, ЮНІСЕФ

Деталі: Надання Києву нової партії "Модерни" (2 930 300 доз) здійснили в межах гуманітарної ініціативи COVAX, препарат Україна отримала безкоштовно.

Загалом у межах COVAX, разом із цією партією, ЮНІСЕФ доставив в Україну вже 7 415 810 доз вакцин від різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac).

Пряма мова голови Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта: "З кінця жовтня в Україні фіксується рекордно високий рівень нових заражень та смертей від коронавірусу. У той час як кожен п’ятий українець отримав щеплення від COVID-19, більшість людей, які госпіталізовані та потребують невідкладної допомоги, не пройшли повний курс вакцинації проти ковід.

ВООЗ вітає доставку вакцини Moderna через ініціативу COVAX в Україні. Завдяки зусиллям кожного, зараз в Україні є достатньо вакцин, які дозволяють вакцинувати сто тисяч людей щодня. Ми закликаємо українців скористатися можливістю зробити щеплення та показувати згуртованість у боротьбі з пандемією".

Доставка нової партії
Доставка нової партії "Модерни" в Україну
ЮНІСЕФ

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусепідемія
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