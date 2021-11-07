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Ветеран Юрій Досяк помер від зупинки серця, його дружина написала звернення

Неділя, 7 листопада 2021, 12:43
фото Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій

У віці 37 років від зупинки серця, а не від ковіду, помер учасник бойових дій на сході України, громадський активіст Юрій Досяк, який пройшов Іловайський котел і пережив полон російських бойовиків.

Джерело: дружина ветерана Наталка Гнатів у Facebook, коментар друга Досяка бійця Харитіна Старського

Деталі: У п'ятницю, 5 листопада стало відомо, що легендарний український військовий пішов з життя. ЗМІ написали, що Юрій помер від ускладнень коронавірусу, але насправді в нього була пневмонія.

Наталка Гнатів наголосила, що її чоловік помер не від ускладнень коронавірусу, бо коронавірусом не хворів.

Бойовий побратим померлого Харитін Старський уточнив, що у його друга раптово зупинилося серце.

Львівське видання NTA у четвер писало, що до реанімації Юрій потрапив з діагнозом "обширна двостороння пневмонія", про коронавірус також не йшлося.

Довідково: Львів'янин Юрій Досяк пройшов Майдан, а коли почалася агресія на сході України, відразу прийшов у військкомат. До війська його не взяли, тому записався добровольцем у батальйон "Донбас".

Разом із побратимами вийшов з Іловайська. Потім потрапив у полон, де провів 119 днів під наглядом бойовиків так званої "ДНР" у Донецьку.

Українська правда
Теми: ЛьвівАТО


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