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У Росії за тиждень – рекордний рівень заражень коронавірусом

Неділя, 7 листопада 2021, 13:34
У Росії за тиждень – рекордний рівень заражень коронавірусом
Фото Getty Images

У РФ протягом поточного тижня, який був оголошений неробочим через поширення ковіду, виявили максимальну кількість випадків зараження від початку пандемії.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на дані оперативного штабу РФ

Деталі: Йдеться про більш ніж 281 тисячу нових випадків за тиждень, що є рекордним показником за весь час епідемії. Кількість росіян, які зараз проходять лікування, також зросла і досягла майже мільйона.

За останню добу в Росії виявлено трохи менше інфікованих, ніж за попередні дні – понад 39 тисяч. Кількість померлих, за офіційними даними, знову перевищила 1100, проте не стала максимальною за час пандемії. У ці дані російська влада включає і окупований Крим.

У Москві вперше майже за місяць виявлено менше ніж п’ять тисяч хворих на добу. А в Підмосков’ї навпаки - досягнуто максимального показника.

Згідно з повідомленням, минулої доби в Росії захворіли 39 165 людей

7 листопада – останній день загальноросійського режиму неробочих днів, який діяв із 30 жовтня. Йдеться фактично про локдаун – було скасовано більшість масових заходів, закрито державні установи. Кафе і ресторани працювали лише на виніс, школярів відправили на канікули.

У низці регіонів, включаючи Москву, локдаун почався на кілька днів раніше.

Нагадаємо:

  • Нова хвиля епідемії COVID-19 у Росії почалася у вересні, зростання відзначили й у більшості інших країн.
  • За офіційними даними, в РФ від коронавірусу померли близько 250 тисяч людей. Росстат наводить більші цифри з огляду на всіх померлих, у яких було виявлено коронавірус. Так звана "надмірна смертність" за часів пандемії в Росії, за оцінками демографів, вже наближається до мільйона.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіякоронавірус
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