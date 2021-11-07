У Польщі показали нове відео з кордону: мігранти намагаються атакувати прикордонників

Міністерство оборони Польщі опублікувало нове відео, зняте на кордоні з Білоруссю, на якому видно, як деякі мігранти намагаються атакувати прикордонників.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: На записі можна бачити, як декілька молодих людей кидають гілки або каміння у напрямку людини з польського боку, що тримає камеру.

"Польські військові і прикордонники зустрічаються з такими ситуаціями щоденно. Сьогодні група молодих мігрантів атакувала наш патруль у присутності щонайменш одного білоруського прикордонника", - заявило відомство у своєму Twitter.

"Ситуація на кордоні стає все більш напруженою. Такі випадки — вже нічого незвичайного. Ми повинні бути вдячними нашим військовим і прикордонникам за їхню службу", - прокоментував міністр оборони Маріуш Блащак, поширюючи відео.

Z takimi sytuacjami codziennie mierzą się polscy żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. Grupa migrantów - młodych mężczyzn - w obecności co najmniej jednego Białorusina zaatakowała dziś nasze posterunki. pic.twitter.com/lNjA7zamIr — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 7, 2021

Днями відомство публікувало фото з білоруськими прикордонниками біля паркану на кордоні зі спеціальним інструментом для різки металу. Також заявляли, що білоруський прикордонник спробував вистрілити у напрямку польських військових із сигнального пістолета, інші словесно погрожували стріляти.

Як відомо, з літа 2021 року європейські сусіди Білорусі, особливо Литва і Польща, потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів, який вони вважають гібридною атакою режиму Александра Лукашенка.

У прикордонній службі Польщі заявляють, що з початку року зафіксували понад 30 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі. Більшість, близько 17300, відбулися у жовтні, 7700 - у вересні, понад 3500 - у серпні.

З 2 вересня у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах запровадили надзвичайний стан.

На кордоні почнуть спорудження постійної загорожі висотою понад 5 метрів і довжиною 180 км.

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