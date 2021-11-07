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Українські туристи застрягли в Туреччині через смерть члена групи

Неділя, 7 листопада 2021, 18:02
фото з Facebook Ірини Громико

Група українських туристів уже 3 тижні не може виїхати з Туреччини через імовірне самогубство одного з членів групи.

Джерело: Ірина Громико в Facebook, речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі УП

Деталі: Одна з українських туристок Ірина Громико у суботу ввечері опублікувала пост у Facebook, де розповіла деталі того, що сталося.

За її словами, 15 жовтня група українських туристів із Рівного, Києва та Запоріжжя здійснила переліт до Туреччини та відправилася в похід Лікійською стежкою.

17 жовтня один із членів групи вчинив суїцид. При цьому, за словами Громико, був безпосередній свідок трагедії (не член групи), в якого "турецька поліція не взяла ані показань, ні хоча б контактні дані".

Пізніше суд у Туреччині встановив заборону виїзду 7 учасників групи з країни до завершення судово-медичної експертизи. Тіло померлого товариша передали в Україну, його поховали 22 жовтня.

"Перетнути турецький кордон не можемо. Кожного вдома чекають родина, діти, робота, яку я, наприклад, ймовірно втрачу, якщо не повернуся у найближчий тиждень. Ми змушені переїжджати, змінюємо житло з недорогого на ще дешевше. Запроваджуємо інші засоби економії. Гроші вже закінчуються", - писала туристка.

Спершу в пості йшлося, що українське консульство на запити українців відповідає, що "в даному випадку допомога не передбачена законодавством". Однак пізніше вона додала, що з групою зв'язалися з консульства.

У неділю речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі УП повідомив, що консульство України в Анталії займається справою українських туристів.

За його словами, консули взаємодіють із турецькими правоохоронцями, які ведуть розслідування. Вони також підтримують регулярний зв‘язок із родичами загиблого та туристами.

Дослівно Ніколенко: "Турецьке слідство розглядає версію самогубства. Водночас, до завершення усіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було нанесено поранення, суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію Туреччини.

Українське консульство звернулося до турецької сторони задля проведення швидкого і неупередженого розслідування цієї справи, а також надає консультації нашим громадянам в контексті подальших кроків".

Катерина Тищенко, УП
Теми: ТуреччинатуризмМЗС


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