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У "Борисполі" виявили 17 фальшивих Covid-сертифікатів

Неділя, 7 листопада 2021, 17:53
У Борисполі виявили 17 фальшивих Covid-сертифікатів
ФОТО: АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"

В аеропорту "Бориспіль" 5-6 листопада правоохоронці виявили 17 Covid-сертифікатів із ознаками підробки.

Джерело: поліція Київщини

Дослівно: "5 листопада на території аеропорту 7 осіб пред’явили підроблені документи про вакцинацію, і ще 10 подібних Covid-сертифікатів виявили 6 листопада". 

Деталі: Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію, зазначили в поліції.

Українська правда
Теми: Бориспількоронавірусполіція
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