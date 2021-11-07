У "Борисполі" виявили 17 фальшивих Covid-сертифікатів

В аеропорту "Бориспіль" 5-6 листопада правоохоронці виявили 17 Covid-сертифікатів із ознаками підробки.

Джерело: поліція Київщини

Дослівно: "5 листопада на території аеропорту 7 осіб пред’явили підроблені документи про вакцинацію, і ще 10 подібних Covid-сертифікатів виявили 6 листопада".

Деталі: Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію, зазначили в поліції.