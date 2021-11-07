"Шахтар" здолав "Колос" і обійшов "Динамо"

У матчі 14 туру української Прем'єр-Ліги донецький "Шахтар" з рахунком 3:1 переграв "Колос" з Ковалівки.

Джерело: трансляція поєдинку в неділю 7 листопада у Ковалівці

Деталі: На 14-й хвилині після пасу з флангу Микола Матвієнко пробиває ворота "Колоса" - 1:0. У господарів поля було кілька ударів із середньої відстані, але повз ворота. На 25-й хвилині рахунок стає 2:0. Фернандо вибіг сам на сам з голкіпером "Колоса" і пробив у кут воріт - 1:0. "Колос" відразу мав гольовий момент, але удар Володмира Лисенка прийшовся повз ворота.

На 41-й хвилині "Колос" додає інтригу в грі. Олександр Ільїн з метрів 13-ти пробив у кут воріт Анатолія Трубіна -2:1.

У другому таймі "Колос" не закрився і було пару нагод біля воріт "Шахтаря". В одному з моментів Ільїн знову бив і цього разу сейв видав Трубін. На 72-й хвилині "Шахтар" робить рахунок 3:1. Михайло Мудрик забіг у штрафну "Колоса" і пробив повз воротаря - 3:1.

Вже в доданий арбітром час Ільїн після стандарту влучив у поперечку воріт "Шахтаря".

Після перемоги над "Колосом" "Шахтар" очолив турнірну таблицю, випереджаючи "Динамо", але обидві команди мають однакову кількість очок.