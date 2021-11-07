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У соборі УГКЦ в Києві відкрили пункт вакцинації

Неділя, 7 листопада 2021, 22:58
фото: Патріарший собор у Facebook

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві відкрили пункт вакцинації від Covid-19, який працюватиме щоденно.

Джерело: сайт Патріаршого собору, Укрінформ

Дослівно сайт: "Щоденно з 10:00 до 17:00 ви можете вакцинуватися від Covid-19 за адресою: вул. Микільсько-Слобідська, 5, Київ, Патріарший собор Воскресііння Христового УГКЦ".

Деталі: Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час недільного богослужіння в Патріаршому соборі зазначив, що подібні пункти вакцинації будуть відкриті за потреби у греко-католицьких церквах як в Україні, так і за кордоном, передає Укрінформ.

Пряма мова Святослава: "Зараз Україна переживає пік пандемії... Є чотири правила, як справді можна послужити життю сьогодні. Перше – не боятися приймати вакцини, друге – носити маски, тримати соціальну дистанцію та мити руки.

Ми отримали певне прохання від Міністерства охорони здоров'я – щоби так, як обіцяли колись на початку пандемії, відкрити наші храми і монастирі, щоби можна було там, де є потреба, організовувати центри вакцинації".

Теми: церквавакцинаціяКиїв


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