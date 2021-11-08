Іран почав військові навчання біля Перської затоки

Іранські військові розпочали щорічні навчання біля гирла Перської затоки в неділю.

Джерело: Reuters із посиланням на держтелебачення Ірану

Пряма мова адмірала Махмуда Мусаві, речника навчань Zolfaqar-1400: "Військові навчання на узбережжі Ірану в Оманській затоці мають продемонструвати військову могутність і готовність країни протистояти нашим ворогам".

Деталі: Навчання охоплюють територію від східної частини Ормузької протоки до північної частини Індійського океану та частини Червоного моря.

З 2018 року, коли тодішній президент США Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди і знову ввів жорсткі санкції проти Тегерана, між іранськими військовими та американськими силами відбуваються періодичні протистояння в Перській затоці.

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