За добу неділі виявили 13 тисяч нових хворих на ковід, майже 500 смертей

За добу 7 листопада в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 473 пацієнти померли.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Серед тих, хто захворів у неділю, 790 дітей та 145 медпрацівників.

За минулу добу: госпіталізовано – 3 532 особи; зафіксовано летальних випадків – 473; одужало – 8 200 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіла 3 088 501 особа, одужали 2 520 956 осіб; 72 557 пацієнтів померли.

Всього проведено ПЛР-тестувань – 14 876 584.