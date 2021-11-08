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За добу неділі виявили 13 тисяч нових хворих на ковід, майже 500 смертей

Понеділок, 8 листопада 2021, 07:15
За добу неділі виявили 13 тисяч нових хворих на ковід, майже 500 смертей
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 7 листопада в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 473 пацієнти померли.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Серед тих, хто захворів у неділю, 790 дітей та 145 медпрацівників.

За минулу добу: госпіталізовано – 3 532 особи; зафіксовано летальних випадків – 473; одужало – 8 200 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіла 3 088 501 особа, одужали 2 520 956 осіб; 72 557 пацієнтів померли.

Всього проведено ПЛР-тестувань – 14 876 584.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019
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