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За перший тиждень листопада вакцинувалися понад 1,6 мільйона українців - МОЗ

Понеділок, 8 листопада 2021, 08:30
фото: МОЗ

Понад 1,6 мільйона щеплень від коронавірусу зроблено в Україні за перший тиждень листопада.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Минулої доби вакцинували 85 083 людини.

З них одну дозу 7 листопада отримали 51 603 людини, повністю імунізовані - 33 480 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 людини, з них отримали одну дозу – 11 406 282 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 19 344 335 щеплень.

МОЗ вкотре наголошує на важливості вакцинування, адже 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗ


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