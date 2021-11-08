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У Німеччині найвищий рівень захворюваності на Covid-19 з початку пандемії

Понеділок, 8 листопада 2021, 08:04
У Німеччині найвищий рівень захворюваності на Covid-19 з початку пандемії
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ UNSPLASH

У Німеччині в понеділок було зареєстровано рекордний семиденний рівень захворюваності – понад 200 на 100 000 осіб.

Такі дані опублікував Інститут інфекційних хвороб Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Показник, який вказує на кількість нових випадків зараження COVID-19 на 100 000 осіб за останній тиждень, є найвищим з початку пандемії коронавірусу.

Попередній рекордний показник 197,6 був встановлений 22 грудня 2020 року - до того, як вакцини стали широко доступні.

За словами представників органів охорони здоров'я Німеччини, кількість нових випадків у Німеччині зросла більш ніж на 15 500 за останні 24 години, внаслідок чого показник захворюваності у понеділок становив 201,1.

Незважаючи на широку доступність вакцин, випадки захворювання зростають по всій країні. У неділю він становив 191,5, а тиждень тому – 154,8.

Найбільш постраждалі регіони - Саксонія та Тюрінгія, за якими йдуть Баварія.

Близько 67% населення Німеччини - майже 56 мільйонів - повністю вакциновані, але цифри варіюються від регіону до регіону.

У східній федеральній землі Саксонія, що найбільше постраждала від нинішньої хвилі пандемії, рівень вакцинації складає всього 57,1%, тоді як понад 70% людей у ​​густонаселеній землі Північний Рейн-Вестфалія повністю вакциновані.

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