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СБУ викрила лікарку, яка підробляла дані про вакцинацію: фальшиві сертифікати анулюють

Понеділок, 8 листопада 2021, 11:21
фото СБУ

Служба безпеки України викрила ще одну схему махінацій із даними про вакцинацію від COVID-19: неправдиві відомості в електронну систему "eHealth" вносила лікарка на Івано-Франківщині.

Джерело: СБУ

Деталі: Слідство встановило, що незаконну схему організувала заступниця директора однієї з комунальних лікарень Івано-Франківської області. До неї зверталися громадяни, які не бажали вакцинуватися, однак хотіли мати свідоцтво в застосунку "Дія".

Лікар не проводила їм щеплення. Натомість незаконно вносила їхні персональні дані в електронну систему охорони здоров’я "eHealth" через програму "Medics" як нібито вакцинованих. Невикористану вакцину списувала.

За попередніми даними, за свої послуги зловмисниця брала по 2,5 тисячі гривень з людини.

У ході обшуку, проведеного у службовому кабінеті зловмисниці, правоохоронці вилучили: комп’ютерну техніку, яка використовувалася для внесення даних в інформаційну систему Національної служби здоров’я України; журнал обліку вакцинованих осіб, інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі планується оголосити посадовиці про підозру за ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

СБУ наголошує: після виявлення персональних даних осіб, які були протиправно внесено в систему, служба ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію.

 

Довідково: Підробка та збут тестів і сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу – кримінальне правопорушення. Воно карається штрафом до 17 тис. грн, арештом до 6 місяців або обмеженням волі до двох років. І використання завідомо фальшивого документа також підпадає під ст. 358 Кримінального кодексу України – до 2 років обмеження волі.

Українська правда
Теми: СБУвакцинаціяІвано-Франківська область


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