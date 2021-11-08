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Указ Зеленського про мільярд дерев уже виконали на 3,5%

Понеділок, 8 листопада 2021, 11:24

Президентський указ про висадку 1 млрд дерев за 3 роки з червня 2021 року вже виконали на 3,53%, загалом висаджено 35,44 млн дерев.

Джерело: сайт держпрограми "Зелена країна"

Деталі: Наразі у рамках програми в Україні висадили 35,44 млн дерев на загальній площі 6,78 тис. га, тобто 3,53%.

Регіонами-лідерами із заліснення є Житомирська область, де висаджено 12,69 млн дерев, а також Волинська (3,25 млн), Чернігівська (2,27 млн), Львівська (2,24 млн), Київська (2,07 млн) та Рівненська (1,98 млн) області.

Найменше дерев висаджено у Херсонській та Миколаївській областях – 19 тис. та 46 тис. дерев відповідно.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Зеленськийекологія


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