Програму модернізації оборонного комплексу виконали лише на 9% – НАКО

Бюджетна програма Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості з модернізації оборонно-промислового комплексу станом на жовтень виконана лише на 221 млн грн із запланованих 2,53 млрд грн, або на 9%.

Джерело: Незалежна атикорупційна комісія з посиланням на відповідь Державної казначейської служби на запит

Деталі: За даними Громадської організації, у межах цієї програми за бюджетні кошти мали провести понад 20 дослідно-конструкторських робіт з виготовлення бронетанкової та авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів, продуктів спеціальної хімії, а також створити одну інформаційну систему.

У паспорті програми проведення однієї конструкторської роботи оцінюється в 102 млн грн.

Таким чином, підкреслюють у НАКО, за фактично витрачені протягом року 221 млн грн міністерство могло провести лише дві заплановані роботи.

Деталі робіт не розголошуються, адже кошти в рамках бюджетної програми модернізації ОПК витрачаються під грифом "таємно".

НАКО звернулася до Мінстратегпрому із запитом пояснити низький відсоток виконання бюджетної програми модернізації, але за упродовж тижня відповіді не отримала.

Повідомляється, що в у попередні роки ця програма виконувалась Міністерством економіки і станом на жовтень 2020 року була виконана на 517 млн (20%) із запланованих 2,53 млрд грн, а на жовтень 2019 року – на 985 млн (41%) із запланованих 2,42 млрд грн.

Разом з тим, під час виконання програми у минулих роках виникла дебіторська заборгованість перед держпідприємством "Безпека", що нині входить до сфери управління Мінстратегпрому і здійснює функцію замовника робіт у цій бюджетній програмі.

Йдеться про 14 млн грн боргів державного порохового заводу "Зірка" та 454 млн грн державної холдингової компанії "Артем", яка виробляє боєприпаси.

Борги останньої компанії з’явились ще під час виконання контрактів 2017 року.

За даними НАБУ, у той час директор державного підприємства "Безпека" вступив у змову із чиновниками Мінекономіки, щоб залучити іноземну компанію Gray Fox Logistics для поставки стратегічно важливої лінії для виготовлення снарядів калібру 152 і 155 міліметрів. ХК "Артем" внесла передоплату у розмірі 217 млн грн, проте обладнання так і не отримала.

Цього року Мінстратегпром передбачив у власному бюджетному запиті на виконання програми модернізації ОПК понад 7,5 млрд гривень до 2024 року включно.

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