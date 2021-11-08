У Лукашенка показали "політичного біженця" з США, що втік до Мінська після штурму Капітолія

Провладний білоруський телеканал "Білорусь 1" показав сюжет про громадянина США, який нібито брав участь у спробі захопити Капітолій та попросив притулку у Білорусі.

Про це пише видання Zerkalo, повідомляє "Європейська правда".

Героєм сюжету є Еван Ньюман, який названий уродженцем Каліфорнії, що має двох дітей та займається бізнесом із виробництва сумок.

Чоловік заявив, що його звинувачують у США у шести справах. "І я думаю, що всі вони є кримінальними злочинами. Кримінальний злочин – це дуже серйозне звинувачення. Воно означає, що ви завдали комусь чи чомусь шкоди. Я не вважаю, що я вчинив якийсь злочин, одне з обвинувачень було дуже прикрим. Стверджується, що я вдарив поліцейського офіцера. Це не має жодних підстав", - розповів Ньюман.

За його словами, ФБР включило його до списку найбільш розшукуваних злочинців, але на сайті ФБР знайти інформацію про Ньюмана не вдалося.

Він заявив, що після цього "почав ховатися, їздити Америкою від однієї точки до іншої", а потім нібито за порадою адвоката вирішив виїхати до Європи, щоб виграти час.

Телеканал повідомив, що у Білорусі американець опинився 15 серпня, коли його затримали прикордонники під час переходу кордону з України, де він прожив чотири місяці. До цього він жив в Італії та Швейцарії.

Ньюман заявив, що в Україні його почало переслідувати СБУ, після чого він вирішив порушити кордон та просити притулку у білоруської влади.

Нагадаємо, у понеділок в інтернеті з’явилися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону.

На кадрах можна побачити, як сотні мігрантів йдуть уздовж траси, їх супроводжують білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них зі службовими собаками.