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Сім років тюрми отримав чоловік, який погрожував спалити заручників у гральному залі

Понеділок, 8 листопада 2021, 13:19
Getty Images

Прокурори домоглися у Верховному суді покарання 7 років за ґратами для зловмисника, який захопив заручників у 2019 році.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: Судді Верховного суду засудили злочинця до 7 років ув’язнення.

Прокурори довели, що 30 травня 2019 року мешканець селища Якимівка Запорізької області увійшов до грального закладу мережі "Космолот" та взяв у заручники працівницю, пристібнувши її кайданками. За її звільнення він вимагав 300 тисяч гривень від компанії-власника закладу.

Отримавши відмову, він облив приміщення бензином та заблокував вхідні двері. Після цього заборонив пересуватися ще одному працівнику й залишати касу. Зловмисник погрожував підпалити приміщення, якщо не отримає грошей.

Прокурори довели його провину за статтею 147 Кримінального кодексу - "Захоплення заручників".

Українська правда
Теми: прокуратуракриміналЗапорізька область


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